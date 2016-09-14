Вашингтон, 14 сентября, 2016, 11:11 — ИА Регнум. Американская теннисистка Винус Уильямс и её соотечественница — гимнастка Симона Байлз, уличённые в использовании допинга, прокомментировали результаты хакерской атаки на базы данных WADA. Обе спортсменки заявили, что всегда следовали правилам. Заявление Уильямс опубликовано на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA), гимнастка оставила комментарий в своём Twitter.

jane lopatkina Гимнастка

Уильямс сообщила, что разочарована: личные медицинские сведения попали к хакерам. «Я следовала правилам теннисной антидопиноговой программы и получила терапевтическое разрешение на применение препаратов», — сообщила она.

Байлз также подчеркнула, что никогда не нарушала правил. Она вынуждена принимать лекарства из-за синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

«Пожалуйста, поймите, я верю в «чистый» спорт, я всегда следовала правилам и буду продолжать это делать, так как честная игра чрезвычайно важна и также очень важна для меня», — сообщила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа хакеров Fancy Bear взломала базу данных WADA и распространила документы, доказывающие факт приёма допинга сёстрами Сереной и Винус Уильямс в терапевтических целях. Также в документах говорится о положительном допинг-тесте чемпионки Олимпиады-2016, гимнастки Симоны Байлз.

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