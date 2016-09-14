Москва, 14 сентября, 2016, 10:42 — ИА Регнум. Сейчас в России уровень инфляции ниже 7% ожиданий на конец 2016 года. 5,7% — это тот уровень, который Минфин ожидает на конец года, это исторический минимум инфляции в России. Об этом сегодня, 14 сентября, заявил замминистра финансов Максим Орешкин на конференции Fitch.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Понятно, что теперь все меньше и меньше сомнений у экономических агентов, что цель по инфляции в России в 4% достижима в 2017 году», — считает Орешкин.

По его словам, снижение инфляционных ожиданий видно, в частности, по долговому рынку. «Если посмотреть на наши инфляционные облигации, видно, что те ожидания, которые заложены на ближайшие 6−7 лет, — это средняя инфляция не выше 5%. Когда мы их размещали, уровни были гораздо выше», — отметил замминистра финансов.

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Напомним, в России в августе в годовом выражении инфляция составила 6,9% против 7,2% в июле.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦБ РФ, инфляция остается в рамках базового сценария, но темпы ее снижения пока недостаточно быстрые для того, чтобы уверенно выйти на 4% по итогам 2017 года.