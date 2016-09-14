Красногорск, 14 сентября, 2016, 11:05 — ИА Регнум. В Московской области предстоит закрыть девять мусорных полигонов твердых бытовых отходов (ТБО). Мощности оставшихся свалок хватит максимум на 3,5 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства экологии области.

Lexi Herndon Свалка ТБО

По словам министра экологии Подмосковья Александра Когана, в области в последние три года было закрыто 16 полигонов, на очереди еще девять.

«По сути, нам предстоит с нуля построить современную отрасль обращения с отходами. В приоритетах к 2025 году увеличить процент переработки до 50 за счет строительства предприятий глубокой переработки. Это колоссальная работа, и на нее потребуется не год и не три», — пояснил министр.

Он также отметил, что весь мусор, производимый в Москве, направляется прямиком на областные полигоны ТБО, где его по старинке закапывают в землю.

«В столице невозможно строить полигоны, поэтому все 11 миллионов тонн мусора утилизируют в области. А система обращения с отходами Подмосковья была выстроена полвека назад: мусор по-прежнему просто закатывают в грунт», — заявил Коган.

Отметим, что с 1 сентября 2016 года полномочия Росприроднадзора России в сфере обращения с отходами перешли к правительству региона. За областным министерством экологии и природопользования теперь закреплены ключевые функции отрасли, в том числе экологическая экспертиза проектов строительства новых полигонов ТБО, их рекультивации или расширения.

По словам Когана, это решение — принципиальный момент для региона. Тем временем в Московской области завершается работа по созданию территориальной схемы обращения с отходами и региональной программы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, все полигоны области нуждаются в рекультивации, однако сделать это быстро властям области вряд ли удастся. «В Московской области все полигоны нуждаются в рекультивации — они все переполнены. Но закрыть их просто нельзя, ведь больше его вести некуда. Скорее всего, область пойдет по пути переработки мусора и сжигания оставшихся хвостов, а вот где эти заводы будут расположены — это вопрос», — заявил руководитель проекта «Экологическая экспедиция» движения «Местные» Александр Трунов.