Якутск, 14 сентября, 2016, 10:37 — ИА Регнум. В Якутии застрелен медведь, задравший человека на территории вахтового поселка геологов в Сунтарском улусе, говорится в сообщении Министерства охраны природы Якутии.

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По данным министерства, хищника застрелил охотовед ГКУ"Госохотохраны» Алексей Семенов. Выследить зверя ему помогли двое охотников с собаками, также направленные к месту происшествия.

Рядом с убитым медведем было обнаружено тело погибшего геолога — сотрудника Ботуобинского ГРЭ АК «АЛРОСА».

Напомним, трагедия произошла 12 сентября на территории особо охраняемой природной зоны «Очума». Вечером геологи АК «АЛРОСА"услышали крики мужчины и увидели силуэт медведя, а затем не смогли найти коллегу.