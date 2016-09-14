Севастополь, 14 сентября, 2016, 10:35 — ИА Регнум. Паромное сообщение между Северной стороной и Артиллерийской бухтой будет прекращено после 17 сентября из-за убыточности работы. Об этом городским СМИ сообщила руководитель предприятия-перевозчика ООО «Севастопольские транспортные системы» Светлана Мережко.

Карло Боссолини. Вид Севастополя

Севастопольские паромы «Адмирал Лазарев» и «Адмирал Истомин», работавшие на транзите автомобилей и пассажиров из центра города на Северную сторону через Севастопольскую бухту, останавливаются из-за убыточности работы и разрывом договора с правительством.

«Прекращение действия договора — вынужденная мера, связанная с большой убыточностью паромной переправы для частной компании. При сегодняшней стоимости проезда в 17 рублей для пассажиров расчетные цифры себестоимости составляют порядка 35 рублей», — цитирует слова Мережко «Севастопольская газета».

Остановка паромного сообщения принесет дискомфорт жителям города, но не скажется на автомобилистах, поскольку перевозка единицы автотранспорта паромом стоимостью 200 рублей соизмерима с ценой топлива, затраченного на объезд бухты. Проблемы возникнут для службы «скорой помощи», машины которой пользовались паромной переправой бесплатно.

Договор с частным предприятием расторгнут по инициативе городского правительства, что объясняется трудностями в проведении выплат по страхованию пассажиров. Сейчас власти города решают вопрос о сохранении перевозок через Севастопольскую бухту силами государственного унитарного предприятия.

«Мы обратились в правительство РФ с целью решения вопроса об обязательных требованиях по суммам страхования, которые необходимо осуществлять перевозчикам», — пояснил и.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

Паромы могут перевозить 25 легковых машин или четыре — шесть больших грузовиков и 130 пассажиров. Они встали на линию в 2012 году, заменив старые советские паромы.

Оба подержанных норвежских парома были приобретены инвестором — банком «Морской».