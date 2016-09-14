Москва, 14 сентября, 2016, 10:33 — ИА Регнум. Законопроект о праве граждан на часть госдоходов от добычи полезных ископаемых внесли в Госдуму депутаты от КПРФ, передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Согласно документу, на часть госдоходов могут претендовать гражданин РФ, который в общей сложности не менее девяти месяцев финансового года осуществлял деятельность, периоды которой включаются в трудовой стаж, и не получал в этот период пособие по безработице или же получал пенсию, имея не менее пяти лет трудового стажа. На допдоходы могут также рассчитывать состоявшие на регистрационном учете в государственном учреждении службы занятости населения в целях поиска подходящей работы и не получавшие в указанный период пособие по безработице.

Авторы предполагают, что в первый год среди граждан России можно будет перераспределить 20% годового дохода от добычи природных ресурсов на территории страны, а каждый последующий год — на 2% больше, чем в предыдущий.

Если закон получит поддержку большинства парламентариев, средства от добычи нефти, газа и так далее будут перечислены на счета граждан в Сбербанке — на них будет переводиться сумма.

По прогнозам Минфина, уровень нефтегазовых доходов, составляющих подавляющее большинство доходов федерального бюджета, связанных с добычей полезных ископаемых, в 2017 году составит 6821,8 млрд рублей (в 2018 году — 7279,4 млрд рублей), отмечают коммунисты.

По данным Росстата, уровень занятого населения в 2015 году составил 72,323 млн человек. По оценкам Пенсионного фонда России, количество пенсионеров в 2017 году превысит 43 млн человек, а доля работающих пенсионеров составит около 10 млн человек.