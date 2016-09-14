Якутск, 14 сентября, 2016, 10:52 — ИА Регнум. В Якутии, по последним данным, проживает 1846 ВИЧ-инфицированных жителей, и их количество продолжает расти. Так, за семь месяцев 2016 года в республике зарегистрировано 88 новых случаев заражения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

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Большинство больных ВИЧ жителей Якутии — молодые люди в возрасте до 29 лет. Заражаются в республике преимущественно половым путём, внутривенный путь передачи инфекции перестал преобладать в регионе. Тем не менее в 2016 году более десяти человек с диагнозом ВИЧ среди лиц, употребляющих наркотики, заразились через общие инструменты.

В Минздраве Якутии подчёркивают, что риск заразиться СПИДом существует не только у наркоманов и гомосексуалистов, как принято считать, а также отмечают, что в России идёт фактически «тихая» эпидемия СПИДа. В стране, по данным на начало года, зарегистрировано более 1 млн случаев ВИЧ-инфекции — на 57% больше, чем десять лет назад.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2017 года тест на ВИЧ-инфекцию в России намерены включить в программу диспансеризации населения. Таковы требования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): России необходимо нарастить количество тестируемых до 50 млн граждан.

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