Иваново, 14 сентября, 2016, 10:28 — ИА Регнум. Вузы Ивановской области прорабатывают возможность организации на своих площадках обучения профильных 10−11 классов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Пресс-служба правительства Ивановской области

Перспективы создания общеобразовательных классов обсуждались на Совете ректоров вузов с губернатором Ивановской области Павлом Коньковым 13 сентября.

По информации ведомства, в регионе существует потребность в создании на базе вузов профильных 10−11 классов. Количество школьников, которые в 2017 году перейдут в девятые классы, на 550 человек превышает число нынешних девятиклассников, а в 2018 году их число увеличится еще на 530 человек. Для реализации общеобразовательных программ вузы могут выбрать несколько вариантов: от получения лицензии на осуществление общеобразовательной деятельности до сетевого обучения. В течение текущего учебного года каждый вуз региона определит наиболее приемлемую для себя форму работы.

В создании профильных классов также заинтересованы высшие учебные учреждения региона. «В последние годы мы отмечаем сокращение числа студентов, поэтому сегодня мы располагаем как свободными площадями и инфраструктурой, так и опытными преподавателями, которые могут взять на себя эту нагрузку», — пояснил председатель Совета ректоров вузов Ивановской области Владимир Егоров.

Как прокомментировал Павел Коньков, это решение, которое принесет пользу и вузам, и региону: для вузов — это реальная возможность привлечь талантливых выпускников, потенциальных абитуриентов, для региона — частично разрешить ситуацию с дефицитом учебных мест в школах.