Вашингтон, 14 сентября, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Американские нефтяники теряют позиции на мировом рынке черного золота, об этом говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованном во вторник, 13 сентября. В то время пока Саудовская Аравия наращивает производство, в США наблюдается обратная тенденция.

Eric Kounce Добыча нефти в Техасе

Начиная с мая текущего года, рост добычи нефти в Саудовской Аравии составил 400 тыс. баррелей в сутки. Производство этого энергоносителя в королевстве в августе достигло 10,6 млн баррелей в сутки. В это же время в США добыча сократилась на 460 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, Саудовская Аравия сместила США с позиции крупнейшей страны-производителя нефти.

В августе в США добыча в среднем составила около 8,5 млн баррелей в сутки. Правда, если учитывать другие «жидкие углеводороды», то производство составляет 12,2 млн баррелей нефти в сутки. Сокращение производства американского черного золота связано с резким уменьшением количества работающих буровых установок. Baker Hughes в течение двух лет сообщало о прекращении работы установок, и к маю 2016 года их количество сократилось до рекордно низкого уровня — 404 штук. Сейчас наблюдается постепенное восстановление. В настоящее время в США работают 508 буровых установок.

Напомним, что с апреля 2014 года Соединенные Штаты занимали первое место по нефтедобыче в мире, что произошло благодаря так называемой сланцевой революции. Главная теория по поводу того, почему в 2014 году произошел обвал цен на нефть, связан в нефтяной политикой Саудовской Аравии. Логика проста: надо добывать так много нефти, как это только возможно, чтобы убрать с рынка американских добытчиков сланцевой нефти, так как рентабельность бурения в США намного выше. Разумеется, что такая нефтяная политика повлияла не только на США, но и на другие страны, в частности Россию. Также низкие цены на черное золото разрушают экономику Венесуэлы и держат страну на грани полного экономического и социального коллапса.

Несмотря на то, что сейчас число буровых установок в США увеличивается. На добыче положительным образом это пока не играет. При этом важно понимать, что временной отрезок от запуска буровой до роста добычи обычно составляет около полугода.

Считается, что одним из плюсов добычи сланцевой нефти является то, что производство может оперативно реагировать на ситуацию на рынке, то есть при необходимости закрывать установки, потом снова их открывать. Это, действительно, так, правда, если период кризиса не затягивается слишком долго. Ведь даже законсервированное оборудование ржавеет и выходит из строя. Кроме того, после обвала цен на черное золото в США было уволено около 60% работников нефтяной отрасли. Ранее американские нефтяники заявили, что при цене на нефть выше $50 за баррель готовы быстро увеличить производство. Однако пока мы наблюдаем иную ситуацию.

Так, согласно прогнозу Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объемы добычи сланцевой нефти в США в октябре текущего года продолжат снижаться: до 4,4 млн баррелей в день, что на 61 тыс. баррелей в сутки меньше по сравнению с сентябрем 2016 года, сообщало ИА REGNUM. Также из-за ситуации на мировом рынке американская нефтегазовая компания Freeport-McMoRan была вынуждена продавать свои активы в Мексиканском заливе компании Anadarko Petroleum Corporation, чтобы погасить долги предприятия. И это далеко не единственная американская компания, находящаяся в сложной экономической ситуации после падения цен на нефть.

Что касается самого прогноза МЭА на 2016 год, то, как писало ИА REGNUM, в этом году он снижен до 96,1 млн баррелей в сутки, то есть на 200 тыс. баррелей в сутки меньше, чем ожидалось в августе. В 2017 году спрос составит 97,3 млн баррелей в день, аналитики МЭА также пересмотрели прогноз в сторону снижения на 200 тыс. баррелей в день.