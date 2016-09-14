Саратов, 14 сентября, 2016, 10:21 — ИА Регнум. Цель однодневного визита мэра Москвы Сергея Собянина в Саратовскую область — подписание соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с регионом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Кроме того, руководство области и столицы РФ подпишет программу о реализации данного соглашения. Подробности визита Сергея Собянина будут известны позже.