В Саратове ждут мэра Москвы Сергея Собянина
Саратов, 14 сентября, 2016, 10:21 — ИА Регнум. Цель однодневного визита мэра Москвы Сергея Собянина в Саратовскую область — подписание соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с регионом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Собянин
Кроме того, руководство области и столицы РФ подпишет программу о реализации данного соглашения. Подробности визита Сергея Собянина будут известны позже.