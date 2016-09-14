Владивосток, 14 сентября, 2016, 10:40 — ИА Регнум. Приморский край имеет хорошие шансы повысить лоббистский потенциал в Государственной думе РФ VII созыва за счёт депутатов-одномандатников. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал политический консультант, директор Дальневосточного консалтингового центра Пётр Ханас. По прогнозам эксперта, на предстоящих выборах проигрыша стоит ожидать кандидатам из региональной части списка. По партийный спискам преимущество пока наблюдается у правящей партии, однако в данном ключе многое будет зависеть от явки.

Либорио Проспери. Лобби Палаты Общин. 1886

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Отчётливую победу, несмотря на оппозиционные настроения во Владивостоке, эксперт видит на округе №62 для Сергея Сопчука. О том, что это основной кандидат на пост депутата Госдумы РФ, стало понятно после проведения праймериз.

«Ещё не до конца ясна ситуация по округу №63: лидером является Владимир Новиков, но очень сильно набирают коммунисты. Есть электоральное ядро сторонников Новикова — это город Артём, поскольку он там действующий глава. Но есть протестные территории вроде Фокино и Арсеньева, где в большей степени поддерживают кандидата от КПРФ. Осталось несколько дней, и на сельских территориях может сработать месседж правящей партии «Вместе с президентом», поскольку люди действительно поддерживают команду президента», — обозначил политический консультант.

Победу на округе №64 Пётр Ханас пророчит для Виктории Николаевой. Сегодня большая часть территорий указанного округа находится в районах ЧС, запущена процедура досрочного голосования, и традиционно шансы всегда на стороне тех, кто его организовывает.

«Подводя итоги, можно сказать, что у Приморского края есть очень хорошие шансы усилить свой лоббистский потенциал за счёт депутатов-одномандатников в Госдуме РФ. Скорее всего, по федеральной части пройдёт Виктор Пинский, пройдут депутаты-одномандатники. Те, кто возглавляет региональную часть списка, в Думу не пройдут», — считает эксперт.

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«Что касается Госдумы РФ и партийных списков, то на сегодняшний день лидером является «Единая Россия», — добавил Пётр Ханас. — За неделю до выборов рейтинг партии по Приморью составлял 41%, КПРФ набирала 25%. Несмотря на проседание, эксперты отмечают достаточно хорошую динамику от заострения месседжа от партии президента. Если администрации края удастся серьёзно повысить явку, изначально она прогнозировалась в 40% по Приморью, по Владивостоку — не более 30%, то рейтинг «ЕР» будет выше. Ситуация электорально очень сильно поменялась с 2011 года: при повышении явки избирателей уровень поддержки «ЕР» растёт. При низких явках в 2−3 раза более активным является оппозиционный электорат».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Центра экономических и политических реформ Николай Миронов уверен, что предстоящие выборы к кардинальным переменам и в политической среде, и в избирательном процессе не приведут. Партия власти имеет неоспоримое преимущество по одномандатным округам, а оппозиция к выборам так и не подготовилась. Эксперт не предвидит, что после выборов значение Госдумы РФ в политической жизни России изменится: центр тяжести решений останется за администрацией президента и правительством страны.