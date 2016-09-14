Москва, 14 сентября, 2016, 09:55 — ИА Регнум. Сегодня, 14 сентября, в российских школах пройдут завершающие экзамены дополнительного периода ЕГЭ. Участники будут сдавать ЕГЭ по двум предметам — русскому языку и математике базового уровня, сообщили в Рособрнадзоре.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Участвовать в экзаменах в сентябрьские сроки имеют право обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам.

Заявления на участие в ЕГЭ по русскому языку 14 сентября подали около 500 человек. Экзамен пройдет в 26 субъектах РФ, для его проведения будет задействовано 34 пункта проведения экзаменов (ППЭ).

Заявления на участие в ЕГЭ по математике базового уровня 14 сентября подали почти 3,8 тысячи человек, экзамен пройдет в 69 субъектах РФ, будет задействовано 87 ППЭ.

Во всех аудиториях во время экзамена будет вестись видеонаблюдение в режиме онлайн, использоваться технологии печати контрольных измерительных материалов в аудиториях и сканирования бланков ответов участников в ППЭ.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, проект расписания ЕГЭ-2017 уже размещен на сайте Рособрнадзора, где с ним можно ознакомиться.

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