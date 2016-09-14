Хабаровск, 14 сентября, 2016, 14:07 — ИА Регнум.



Эдвард Мунк. Меланхолия. 1894-1896

Отмена местных выборов в провинции «роняет» интерес к выборам федеральным, заявили в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политологи Хабаровского края. В своём рандеву губернатор региона выяснил, что люди ничего не знают о предстоящих выборах. Предвыборная кампания идёт спокойно, и даже вяло. Конкуренции в кандидатах нет. Эксперты прогнозируют явку до 35%.

Жители Хабаровского края 18 сентября будут выбирать депутатов Государственной думы, глав городских и сельских поселений. А в Свободном порту Ванино, где по срокам должны были бы состояться выборы главы района, их не будет: прямые выборы заменили назначением, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в местной администрации.

По мнению политолога, профессора кафедры философии и политологии Дальневосточного института управления Валерия Чудесова, нынешняя кампания в регионе отличается инертностью, неинтересными дебатами, рассчитанными на домохозяек, дата выборов назначена неудачно.

«Кампания проходит вяло, неинтересно. Очень мало наглядной агитации. У себя в микрорайоне, а это очень большой жилой массив Хабаровска, я увидел одну листовку на подъезде от одной партии. А у нас партий 14! Каким образом эти партии собираются бороться за власть? Молодым партиям нужно, как минимум, 3% для получения государственной поддержки, а для прохождения в Госдуму — не менее 5%, где 450 депутатских мест. Туда гарантированно пройдут те партии, что уже есть. К тому же, время для выборов выбрано крайне неудачное — середина сентября, дачи, рыбалка, отпускники еще не все вернулись. В 2011 году, когда выборы проходили в декабре, явка была 60%. Сейчас такой явки не будет — хорошо, если наберут половину. Дебаты также скучны и неинтересны, как и вся кампания. Нет споров. Ну, что это за дебаты, в 11 утра, когда все на работе? Оппоненты не знают, о чем говорить: на заявление одного кандидата о том, что разрыв между бедными и богатыми в стране неуклонно растет, его оппонент начинает говорить об успехах в борьбе с международным терроризмом. Новые молодые партии огульно критикуют все и всех. Их посыл: «Вот мы придем и будет хорошо». Людям сегодня эта компания не интересна. Хороший пример с отменой выборов главы в Ванинском районе. Людей никто не спрашивает, не советуются. Если все кулуарно — как дальше работать с населением? И отдельные кандидаты, и политические партии должны одной из главных своих задач ставить вклад в организацию справедливых и честных выборов. Вот тогда у нас получится настоящая демократия», — убежден хабаровский политолог.

Что касается назначения главы Ванинского района, то это будет делать специальная комиссия, в которую войдут районные представители и представители краевого правительства, добавил Валерий Чудесов. Документы от претендентов на пост главы начнут принимать в октябре. До настоящего времени о претендентах ничего не известно, что, судя по социальным сетям, изрядно нервирует население.

Отмена выборов главы района, по мнению политологов, может оказать не лучшее влияние на интерес к предстоящим выборам в Государственную думу.

«Денег нет, но вы держитесь» — агитация бедная, кандидаты ходят «в народ». Все тихо, благостно. Дебаты тоскливые. Вчера губернатор ходил по набережной. Спрашивал у людей, пойдут ли они на выборы. Выяснилось, что не все даже знают, что 18 сентября выборы в Госдуму. Думаю, явка будет не выше 32−35%. Если в последние дни будет активная агитация, может подняться до 40%, но не выше. На выборы придут те, кто хочет прийти. Еще один момент — нет серьезных фигур. Были: Резник, Мальцев, но они сошли с дистанции. Это яркие фигуры, их знают. Настроение у людей депрессивное. Многие озлоблены. Есть еще одна категория населения — неопределившиеся: «То ли пойду, то ли нет. То ли за того, то ли за этого». И это довольно большой пласт — процентов 30 избирателей. Еще одна примета нынешней кампании: очень мало проводится соцопросов. Создается впечатление, что власти не интересно мнение народа? Что касается отмены выборов в Ванинском районе. Это, конечно, повлияет на явку, на ее понижение. Мы проводили опросы. В Ванинском районе, в Советско-Гаванском недовольство населения властью очень высоко. Если Путин пользуется авторитетом, то правительство Медведева, региональные, районные власти — нет. Законодательная власть вообще не интересна. Люди традиционно считают, что «главная» власть — исполнительная. А сколько таких районов еще? Вообще — радужных ожиданий по поводу предстоящих выборов нет», — озвучил своё мнение доктор политических наук, профессор Илдус Ярулин.

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