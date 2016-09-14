Москва, 14 сентября, 2016, 09:39 — ИА Регнум. В поликлиниках Москвы в тестовом режиме начали открывать специальные кабинеты для вторичной профилактики инфарктов и инсультов, заявила главный кардиолог столицы Елена Васильева, сообщается на официальном портале мэра и правительства города.

medweb.ru Врач и пациент

Медик отметила, что к 2017 году такие кабинеты откроют в каждой окружной поликлинике. «Работу там поручено вести самым квалифицированным кардиологам из 46 столичных амбулаторных центров. Прием будет вести врач-кардиолог. Кабинеты оснастят современным оборудованием для диагностики», — утточнила Васильева.

Кроме того, в столице создается «инсультная сеть» вслед за инфарктной: пострадавших от инсульта пациентов будут отвозить в больницы для проведения необходимых операций.

Напомним, «инфарктная сеть» в столице была создана в 2014 году. Как заявил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников, в городе в 3 раза снизилась смертность от инфаркта. «Задача, которая перед нами стояла, — догнать Европу по уровню внутрибольничной летальности от инфаркта миокарда», — сообщил он.