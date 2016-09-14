Донецк, 14 сентября, 2016, 09:31 — ИА Регнум. В Донбассе отмечается активизация боевых действий, в частности зафиксировано применение 122-мм артиллерии, танков, минометов, БМП, гранатометов и крупнокалиберного оружия. Об этом сообщают военные ведомства ДНР, ЛНР и Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Так, заместитель командующего Народной милицией ДНР Эдуард Басурин на вечернем брифинге 13 сентября заявил, что за прошедшие сутки подразделения ВСУ 79 раз открывали огонь по позициям ДНР в населенных пунктах: Зайцево, Озеряновка, Широкая Балка, Ясиноватая, Александровка, Саханка и Петровский район города Донецка.

«Украинские силовики выпустили 26 мин калибра 120 и 82 мм, также открывался огонь из БМП, гранатометов и стрелкового оружия… Кроме того, вчера около 18:40 по поселку Зайцево украинская сторона открыла огонь из танков. Всего было выпущено три снаряда, которые разорвались в самом центре поселка, на приусадебных участках вблизи жилых домов», — рассказал Басурин.

По его словам, разведка ДНР продолжает выявлять факты подготовки украинских сил к провокациям и активизации боевых действий.

«Так, в районе населенного пункта Желанное, 27 км от линии соприкосновения, отмечено прибытие трех танков и 32 автомобилей с боеприпасами и личным составом. В Николаевке, 8 км от линии соприкосновения, установлено местонахождение трех БМП-2. В населенном пункте Заря, 7 км от линии соприкосновения, вскрыто местонахождение склада с артиллерийскими боеприпасами. В Дзержинске, 2 км от линии соприкосновения, продолжаются испытания ударных беспилотных аппаратов в зоне ответственности 3-го батальона 53-й ОМБР ВСУ. Все данные о нарушениях Минских договоренностей украинской стороной и местоположении запрещенных вооружений ВСУ были переданы представителям ОБСЕ и СЦКК», — сказал Басурин.

При этом он обвинил командование ВСУ в применении тактики террористических актов и минно-взрывной войны.

«Подтверждением сказанному является: теракт в Шахтерске и снятие закладки со взрывным устройством в Харцызске 11 сентября, а также факты использования украинскими спецслужбами несовершеннолетних детей для совершения диверсий на территории республики… В свою очередь отдельные украинские СМИ стали публиковать сюжеты о подготовке военнослужащих ВСУ к изготовлению самодельных взрывных устройств и применению их на линии соприкосновения войск, черпая опыт у радикальных террористических организаций, запрещенных в странах цивилизованного мира», — считает представитель республиканского оборонного ведомства.

Он проинформировал, что украинская сторона обратилась к представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) с просьбой усилить контроль за режимом прекращения огня в районе н.п. Зайцево для проведения инженерных работ по разминированию территории.

«Однако, вместо этого в данном районе украинской стороной была предпринята попытка проникновения ДРГ неподалеку от контрольно-пропускного пункта «Зайцево» для совершения террористического акта против мирных граждан. По нашим данным, группа диверсантов имела цель проникнуть на нашу территорию и совершить обстрел колоны мирных жителей на пункте пропуска, с последующим обвинением нас в убийстве людей. Усилиями наших военнослужащих проникновение группы удалось предотвратить и отбросить противника на исходные позиции. В результате боестолкновения, которое длилось около 35 минут, с нашей стороны потери составили трое военнослужащих, с украинской — десять диверсантов погибло. Важно отметить, что данная атака была спланирована Силами специальных операций ВСУ, об этом говорит то, что украинские диверсанты были одеты в форму военнослужащих НМ ДНР и вооружены автоматами Калашникова 7,62 с приспособлениями для бесшумной стрельбы», — добавил Басурин.

Военный также отметил, что вчера из-за халатности украинской стороны был на время закрыт пункт пропуска «Марьинка».

»Причиной стал пожар вблизи КППВ, в частности, горели трава и деревья на площади 500 кв. м. Возгорание произошло из-за самопроизвольного подрыва противопехотной мины, установленной украинскими военными вблизи пункта пропуска. Но украинская сторона уверяет, что пожар имел природный характер», — подытожил заместитель командующего Народной милицией ДНР.

В свою очередь, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ под видом проведения учебных сборов в Черниговской области проводит доукомплектование подразделений в Донбассе.

«Командование ВСУ путем обмана осуществляет мобилизационные мероприятия по доукомплектованию подразделений для участия в операции на Донбассе под видом проведения учебных сборов. Так, в ходе проведения сборов резервистов на полигоне в районе населенного пункта Гончаровское формируются подразделения артдивизиона из числа военнослужащих, пребывающих в запасе. Часть из них в приказном порядке по окончании сборов 24 сентября направятся в зону так называемой «АТО», — рассказал Марочко.

По его словам, у солдат ВСУ сохраняется крайне низкое морально-психологическое состояние. «Во 2-м механизированном батальоне 28-й бригады один военнослужащий ВСУ покончил жизнь самоубийством. При этом днём ранее данный военнослужащий был объявлен в розыск как самовольно оставивший расположение подразделения. Подобные факты являются далеко не единичным случаем и тщательным образом скрываются командирами подразделений на местах», — уточнил Марочко.

Он сообщил, что два военнослужащих ВСУ погибли в результате боестолкновения с бойцами националистической группировки «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«В результате боестолкновения между боевиками «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ВСУ 12 сентября в районе населенного пункта Станица Луганская двое военнослужащих ВСУ погибли, пятеро получили ранения, один пропал без вести. В свою очередь, мы соблюдаем достигнутые соглашения и готовы отразить в случае необходимости любую агрессию в отношении республики. В наших подразделениях ежедневно проходят мероприятия в рамках утверждённого плана боевой подготовки. Единственное, хочу обратить внимание всех граждан нашей республики на угрозу проведения украинскими спецслужбами террористических актов и призываю к бдительности», — подчеркнул Марочко.

В свою очередь, 13 сентября спикер Минобороны Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Александр Мотузяник заявил, что за последние сутки в Донбассе в результате боевых действий трое украинских военнослужащих погибли, еще 15 были ранены и один военнослужащий пропал без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября источник в военном ведомстве ДНР заявил, что подразделения ВСУ обстреляли из 82-мм минометов (более 20 мин) позиции ВС ДНР в пос. Трудовское, г. Ясиноватая и пос. Зайцево. Кроме того, и.о. руководителя городской администрации Горловки Иван Приходько отметил, что украинские войска из танков расстреляли позиции армии ДНР в пос. Зайцево, причем два снаряда упало в самом центре поселка.

Напомним, что Украина, ДНР и ЛНР готовы установить бессрочное и полное прекращение огня в Донбассе с 00:00 15 сентября.