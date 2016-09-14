Оренбург, 14 сентября, 2016, 09:28 — ИА Регнум. В детские оздоровительные лагеря Оренбуржья путевка в среднем на одного ребенка обойдется в 598,99 рублей в день: для детей школьного возраста в каникулярное время со сроком пребывания от семи дней до 21 дня. Средняя стоимость путевки на 2017 год установлена Постановлением правительства Оренбургской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Оренбурга.

Цитата из д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР Инструктаж в летнем лагере

Стоит отметить, что стоимость путевки останется на уровне 2016 года. Напомним, в 2016 году тарифы на услуги по организации летнего отдыха изменились только на уровень инфляции. Стоимость путевки в детский оздоровительный лагерь за сутки составила 598,99 рублей.

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Таким образом, в 2017 году 21 день пребывания в лагере обойдется в 12 тыс. 578,79 рублей (в 2015 году — 11 тыс. 989,74 руб. (2014г. — 11 442,69 руб.); 14 дней — 8 тыс. 385,86 рублей. В детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия — для детей в возрасте от четырех до 15 лет (включительно) со сроком пребывания не более 21 дня из расчета на одного ребенка в сутки — 996,38 рублей; средняя стоимость путевки со сроком пребывания 21 день — 20 тыс. 923,98 рублей.

Добавим, что в Оренбургской области действует сертификатный механизм государственной поддержки, а также предоставляется компенсация расходов за самостоятельно приобретенную путевку в санатории или санаторно-оздоровительные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации. Размер господдержки составляет 100% или 50% от средней стоимости путевки, установленной правительством региона.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Минсоцразвития, за три летних заезда оздоровительными мероприятиями охвачено почти 110 тысяч юных оренбуржцев, из них более 70 тыс. человек — дети из малоимущих семей, дети-сироты, дети-инвалиды, дети, находящиеся в социально-опасном положении.