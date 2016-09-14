Москва, 14 сентября, 2016, 09:16 — ИА Регнум. Рубль пытался удержаться на плаву, однако 13 сентября во второй половине дня все же сдал позиции, уступив доллару отметку в 65 рублей. По мнению аналитика ГК ИнстаФорекс Игоря Ковалева, давление на рубль оказало сразу несколько факторов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар.Рубль

«Сказалось повсеместное восстановление доллара на рынке Форекс, отсутствие интереса к рисковым активам, а также дальнейшее удешевление нефти. Баррель Brent в моменте снова пытался протестировать отметку 47 долларов на пессимистичных прогнозах МЭА. В частности, агентство полагает, что предложение в сырьевом сегменте «продолжит опережать спрос как минимум на протяжении первой половины 2017 года», — пояснил Ковалев.

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«Сегодня, 14 сентября, российская валюта, помимо динамики доллара, будет следить за настроем котировок черного золота, который будет зависеть от данных Минэнерго по запасам нефти. Если официальная оценка покажет более существенный прирост запасов, котировки могут снова попытаться уйти под 47 долл./баррель, что позволит доллару закрепить успех над уровнем 65 рублей», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 14 сентября Центробанк РФ понизил официальный курс доллара США и евро. Так, курс доллара снизился на 24 копейки до 64,81 рубля, евро упал на 44 копейки до 72,76 рубля. Цена на нефть марки Brent поднялась до 47,24 доллара за баррель.