Москва, 14 сентября, 2016, 09:01 — ИА Регнум. Brent попала под негативное влияние данных по балансу спроса и предложения. Сначала ОПЕК пересмотрела на понижение данные по спросу на нефть-сырец в 2017 году до 32,48 млн баррелей в день, что на 530 тыс. баррелей ниже, чем было. По мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, связано это с ростом предложения со стороны стран, не входящих в картель, причем особым образом отмечались месторождения в Казахстане.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Затем стало известно, что Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз по спросу на 2016 год до 1,3 млрд баррелей в день от предыдущих 1,4 млрд баррелей, сославшись на резкий спад мировых темпов роста вкупе с разросшимися коммерческими запасами и растущим предложением. Вплоть до конца 2017 года прогноз неутешительный. И это даже смогло затмить тему с вероятной заморозкой добычи на ближайшей встрече нефтедобытчиков в Алжире», — пояснила Афанасьева.

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«Сегодня, 14 сентября, тему может продолжить публикация еженедельного отчета по динамике коммерческих запасов нефти. Если показатель резко вырастет после недавнего падения, это может стать еще одним фактором в пользу распродаж Brent с ближайшей целью на отметке 46,00 долл./баррель», — считает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 14 сентября мировые цены на нефть демонстрируют умеренную положительную динамику на фоне сообщения Американского института нефти (API) о запасах нефти в США. Так, по состоянию на 08.05 мск стоимость нефти марки Brent выросла на 0,30% — до $47,24 за баррель, цена нефтb марки WTI — на 0,49%, до $45,12.