Новосибирск, 14 сентября, 2016, 09:00 — ИА Регнум. Четыре многоцелевых вертолета Ми-17, стоящих на вооружении ВВС Венгрии, доставлены в Новосибирск для ремонта, сообщили в холдинге «Вертолеты России». 6 сентября они были доставлены на самолете Ан-124 «Руслан» в Сибирь.

russianhelicopters.aero/ru/ Вертолеты типа Ми-8/17 производятся на Улан-Удэнском авиационном заводе и Казанском вертолетном заводе холдинга «Вертолеты России»

Ремонт будет проводится в рамках контракта, который был подписан в июле 2016 года после победы холдинга в тендере Министерства обороны Венгрии. Кроме того, на Новосибирском авиаремонтном заводе, вертолеты будут обеспечены необходимым авиационно-техническим имуществом.

Отметим, что вертолеты типа Ми-8/17 производятся на Улан-Удэнском авиационном заводе и Казанском вертолетном заводе холдинга «Вертолеты России».

По состоянию на 2014 год было произведено более 12 тысяч таких машин. Они были поставлены более чем в 100 стран мира, их общий налет насчитывает около 100 миллионов часов.