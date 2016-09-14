Махачкала, 14 сентября, 2016, 08:55 — ИА Регнум. Прокурор Дагестана Рамазан Шахнавазов взял под личный контроль расследование инцидента с убийством братьев Гасангусейновых в Шамильском районе. Об этом он накануне, 13 сентября, заявил на брифинге, посвящённом проведению акции «Дагестанцы против терроризма — Родина дороже».

Стадо овец и пастух

«Министр внутренних дел по РД Магомедов сказал, что делом занимается Следственный комитет. Прокурор Шахнавазов добавил, что он взял под личный контроль ход расследование инцидента», — пишет РИА «Дагестан».

По словам прокурора, с 2015 по 2016 годы в Дагестане ликвидировали 80 боевиков. За этот период добровольно правоохранителям сдались 55 участников бандподполья.

Жители села Гоор-Хиндах 17-летний Наби и 19-летний Гасангусейн Гасангусейновы были убиты 24 августа. Силовые структуры подозревают их в связях с местной бандгруппой и совершении ряда преступлений. Сельчане и родственники категорически отрицают эти обвинения.

По их словам, братья работали пастухами и в день убийства возвращались в родительский дом за едой. На следующий день после убийства жители Гоор-Хиндах перекрыли дорогу местного значения, требуя, чтобы им выдали тела убитых для захоронения в селе. Инцидент вызвал широкий резонанс в Дагестане. Глава республики уже пообещал разобраться в ситуации.