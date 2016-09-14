Барнаул, 14 сентября, 2016, 08:55 — ИА Регнум. В единый день голосования — 18 сентября — в Алтайском крае заявлена работа различных наблюдателей. Об этом сегодня, 14 сентября, уведомил Алтайизбирком.

Светлана Шаповалова Выборы в Алтайском крае

Мониторингом хода голосования, процедур открытия и закрытия избирательных участков, подведением итогов на выборах депутатов Государственной Думы, займутся как миссионеры БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) ОБСЕ, так и представители краткосрочных наблюдателей Миссии БДИПЧ ОБСЕ, Миссии наблюдателей от СНГ, ассоциации Гражданский контроль.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алтайский край прибыли наблюдатели ОБСЕ

Такое пристальное вынимание к выборам в Алтайизбиркоме считают устоявшейся практикой.

«В Алтайском крае, как и в других субъектах Российской Федерации, в рамках крупных избирательных кампаний, особенно в условиях совмещения выборов различного уровня, традиционно присутствуют наблюдатели зарубежных стран. По предварительным данным, ОБСЕ планирует направить в субъекты Российской Федерации до 420 краткосрочных наблюдателей, к ним в период голосования присоединятся еще 94 наблюдателя, представляющих Парламентскую Ассамблею ОБСЕ. На территории России уже находятся 64 долгосрочных наблюдателя миссии БДИПЧ ОБСЕ в 32 субъектах», — сказано в официантом сообщении избиркома.

Как уже сообщало ИА REGNUM, представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) прибыли в Барнаул еще в конце августа. В Алтайизбиркоме их визит считают вполне понятным и объяснимым: на регион легла новая нагрузка.

За Барнаульским одномандатным округом закреплены участковые комиссии в Австралии, Азербайджане, Китае, в ОАЭ и Португалии. В Славгороде будут подсчитывать голоса из 14 стран, в том числе Японии, Египта, Ирландии, Кубы и некоторых других. Так, к 39 округу приписаны избиратели, проживающие в Австралии (6 397 человек), Азербайджане (5 893), Китае с учетом Тайваня (6 038), ОАЭ (4 656), Португалии (5 976 избирателей); к округу №42 — Египте (3 285), Ирландии (3 336), Кубе (2 218), Монголии (2 162), Нидерландах (2 343), Новой Зеландии, Тонга и Самоа (3 193), Норвегии (3 228), Польше (4 353), Сирии (4 380), Турции (3 284), Швейцарии (4 496), Швеции (4 368), Японии (3 470).

Напомним, 18 сентября 2016 года жители Алтайского края будут выбирать не только депутатов в Госдуму РФ и Алтайское краевое законодательное собрание.

Региону предстоит также выбрать депутатов 4 муниципальных районов и городских округов, 26 глав городских и сельских поселений. Помимо этого, пройдут три кампании допвыборов депутатов городских округов и районов. В некоторых районах состоятся выборы депутатов сразу нескольких сельских поселений. Также запланированы два референдума в сельсоветах.