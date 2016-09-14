Владивосток, 14 сентября, 2016, 09:13 — ИА Регнум. Избирательная кампания 2016 года сюрпризов для экспертов и самих участников выборов на региональном и федеральном уровнях на заключительном этапе не принесёт. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказала политолог Центра социальных инноваций «Чёрный куб», кандидат политических наук, заведующая кафедрой политологии ДВФУ Наталья Коломейцева. По наблюдениям эксперта, в регионах Дальнего Востока уровень поддержи парламентских партий доходит до 90,7%, во Владивостоке несколько ниже — 89%.

Выборы

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«Кандидаты «Единой России» в Государственную думу являются безусловным фаворитами не менее чем в 70% округов по стране. На Дальнем Востоке в 9 из 12 округов с большим отрывом, по данным опросов «Чёрного куба», также лидируют единороссы. В Приморском крае на уровне региональных выборов этот показатель ниже — 50%. Это связано с повышенным уровнем оппозиционного потенциала в регионе», — прокомментировала кандидат политических наук.

Безусловными фаворитами от правящей партии на выборах в Законодательное собрание Приморья по одномандатным округам являются 8 или 9 представителей из 17. По словам эксперта, здесь скрыта главная системная ошибка нынешней региональной предвыборной кампании «Единой России», и связана она с конструктивными особенностями праймериз.

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«С одной стороны, было бы странно осуждать подобную открытость, с другой — региональные ячейки и федеральное руководство партии не смогли прийти к общему знаменателю по некоторым кандидатурам по одномандатным округам, прошедшим праймериз в регионах, — обозначила Наталья Коломейцева. — Экспертное сообщество недоумевает, что это: утрата контроля или несовершенство выбранного механизма отбора кандидатов?»

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По мнению заведующей кафедрой политологии ДВФУ, нынешний механизм праймериз «Единой России» нужно менять, ибо он способствует созданию ситуаций для серьезных внутрипартийных расколов.

«Фамилии кандидатов от правящей партии в регионе более узнаваемы среди приморцев: это безусловный «козырь» на любых выборах последних лет. По данным соцопроса, который мы провели на днях, приморцы в 7,5 раза чаще называли кандидатов от «ЕР», чем фамилии их оппонентов. А за кандидатов-одномандатников от «ЕР» в целом по краю сегодня готовы проголосовать около 62% опрошенных», — заявила политолог ЦСИ «Чёрный куб».

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«Ещё одним фактором, который, скорее всего, сыграет на руку правящей партии и кандидатам от неё — это досрочное голосование в связи с режимом ЧС в Приморье, — добавила Наталья Коломейцева. — Здесь два момента: первый — явка ожидается крайне низкой по понятным причинам, и в этих условиях максимально эффективно сработает «административный ресурс». Второй — помощь населению, хоть и не всегда успешно, но оказывает именно действующая власть, представленная единороссами».

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в приморский парламент в ходе последней корректировки из списка кандидатов были исключены сразу три победителя праймериз. В случае с бывшим председателем краевой ревизионной комиссии «ЕР» Сергеем Лабунцом и действующим депутатом Русланом Маноконовым, вероятней всего, сработал «федеральный фильтр». По мнению политического консультанта Петра Ханаса, Игорь Чемерис мог отказаться от мандата ради более высокой цели.