Красноярск, 14 сентября, 2016, 09:53 — ИА Регнум. Представители министерства экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края обсудили с финскими инвесторами возможность их участия в развитии красноярского агропромышленного парка и в других проектах. О результатах встречи красноярских чиновников с представителями финских компаний «Этера» и «Атине Груп Ою» ИА REGNUM рассказал помощник министра экономического развития Алексей Елисеенко.

Николай Рерих. Заморские гости

«Продолжается наш проект развития агропромышленного парка, в который мы активно приглашаем иностранных инвесторов. С рядом потенциальных партнеров продолжаются переговоры. Сейчас предложение сделано финским представителям», — заявил он, добавив, что речь на встрече с иностранными гостями также шла о туристических проектах.

В частности, обсуждалось открытие в 2017 году туристического маршрута из Красноярска в Финляндию.

«Цель визита представителей Суоми в Красноярск — предварительная подготовка туристического маршрута по внутренним водным путям России: на катере по реке Енисей из Красноярска до его устья в Карское море с дальнейшим переходом в акваторию Белого моря и далее — в Санкт-Петербург и Финляндию. Переход намечен на лето 2017 года», — сообщили в краевом правительстве.

Пробный переход планируется осуществить в июле и августе.

Экономиcт Станислав Савельев считает, что массовым такой туристический маршрут не станет. «Задумка сама по себе привлекательная, и обеспеченных людей на такой маршрут привлечь раз в год можно будет, однако не уверен, что маршрут станет массовым», — сказал он в беседе с ИА REGNUM.

«Безусловно, были предложены и другие туристические проекты по Красноярскому краю, в том числе рассчитанные на развитие внутреннего туризма в регионе: это Дивногорск, это объекты Красноярска, это юг края и наши севера — то есть те туристические направления, которые существуют в Красноярском крае», — пояснил в свою очередь помощник министра экономического развития Алексей Елисеенко.

Компания «Этера» — крупный пенсионный фонд Финляндии, осуществляющий вложения в деревоперерабатывающие и строительные проекты, в том числе в России, а «Атине Груп Ою» вкладывается в промышленность, сельское хозяйство и недвижимость. Красноярскому краю есть что предложить инвесторам по данным направлениям.

На сегодняшний день из Красноярского края в Финляндию поступают природные ресурсы и продукты первичной обработки: минеральное топливо, нефть и продукты ее переработки, черные металлы, взамен из Финляндии в край поступают высокотехнологичные продукты: оборудование, пластмассы, продукты неорганической химии. Финляндия входит в десятку основных торговых партнеров края и занимает восьмое место по объему товарооборота и третье место по объему импортируемых из края товаров.