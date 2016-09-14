Оренбург, 14 сентября, 2016, 08:43 — ИА Регнум. В Оренбургской области смягчен приговор бывшему главе Переволоцкого района Вадиму Виноградову. Изменения коснулись только суммы штрафа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева.

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В надзорном ведомстве отметили, что дело Виноградова в ходит в число громких. Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд первой инстанции признал чиновника виновным в вымогательстве и получении взяток в виде денег и услуг имущественного характера в особо крупном размере. Сам же Виноградов свою вину не признал, последовала апелляция.

Напомним, что, по версии следствия, глава района с октября 2014 по сентябрь 2015 года вымогал у предпринимателей взятки за согласование границ арендованных земельных участков и содействие в оформлении прав на них. В итоге чиновник получил от коммерсантов взятки в виде денежных средств на общую сумму более 2 млн рублей, а также в виде услуг по строительству плотины стоимостью около 41 тыс. рублей. Чиновник был задержан сотрудниками полиции в собственном гараже при получении последней суммы взятки.

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Суд Переволоцкого района назначил Виноградову наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 13,5 млн рублей. Также суд лишил экс-чиновника права в течение трех лет занимать государственные и должности муниципальной службы, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Судебная коллегия снизила назначенное осужденному наказание в виде штрафа на 2 млн рублей. В остальной части приговор оставлен без изменения.

Стоит отметить, что приговор Виноградову вызвал бурную реакцию интернет-сообщества. Активно обсуждалось мнение, что Вадима Виноградова «подставили». В декабре 2012 года он одержал победу в досрочных выборах на пост главы района. Шел Виноградов как единый кандидат от трех партий: КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Вступив в должность, стал активно отстаивать интересы местного населения, за что якобы и поплатился.