Прага, 14 сентября, 2016, 08:39 — ИА Регнум. «В России началась битва за Кремль. Существует новый альтернативный проект переустройства этой страны. С выборов в Государственную Думу в Российской Федерации может начаться еще один бой за подлинную федерализацию страны. Как полагает обозреватель газеты Literární noviny Мирко Радушевич, признаком такой борьбы может быть то, что оппозиция во главе с «бывшим главой Газпрома» (на самом деле ЮКОСа — прим. ИА REGNUM ) Михаилом Ходорковским (сам Ходорковский неоднократно отрицал свои президентские амбиции — прим. ИА REGNUM ) уже сейчас приступила к борьбе за президентское кресло, несмотря на то, что выборы президента в России пройдут только через 2 года, пишет газета Parlamentní listy (PL).

epifora.by Красная площадь

Как пишет издание, по мнению Радушевича, позиции президента России Владимира Путина в его борьбе с оппозицией продолжают укрепляться. В пользу этого говорит тот факт, что на прошлой неделе Минюст России включил аналитическую службу по изучению общественного мнения «Левада-Центр» в реестр организаций, которые в России должны действовать под знаком «агента иностранной державы» (просто «иностранный агент» — прим. ИА REGNUM ).

Один из «бывших боссов Газпрома» Ходорковский, которого Путин, по словам издания, заточил в тюрьму из-за разногласий по вопросам направлений развития России (на самом деле Ходорковский был осужден за махинации с уплатой налогов — прим. ИА REGNUM ), накануне выборов в Госдуму разместил на тематическом интернет-сайте «Вместо Путина» список из 13 потенциальных кандидатов на пост главы будущего российского государства на президентских выборах в марте 2018 года. В перечень вошли лидер российской оппозиции Александр Навальный (во-первых, Навального зовут Алексей, во-вторых, вовсе не вся несистемная оппозиция в России считает его своим лидером — прим. ИА REGNUM ) и мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Сам Ходорковский, однако, президентом России, похоже, работать не хочет, уточняет PL.