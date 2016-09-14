Тула, 14 сентября, 2016, 08:34 — ИА Регнум. Правоохранители Тулы разыскивают злоумышленников, ограбивших банкомат в помещении офиса оператора сотовой связи, сообщает 14 сентября пресс-служба УМВД РФ по Тульской области.

nz1.ru Взорванный банкомат

Соообщение об инциденте поступило в дежурную часть полиции в 03:28. Неизвестные проникли в офис, находящийся в доме 8 по улице Первомайской, повредили устройство и скрылись с похищенными денежными средствами. Сумма ущерба пока не называется, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как уточняют «Тульские новости», грабители действовали весьма оперативно. Чтобы попасть в помещение, где находился банкомат, они разобрали дверь, ведущую в офис из подъезда дома. Всего минута потребовалась им, чтобы накачать банкомат газом и совершить подрыв. После этого злоумышленники смогли извлечь из устройства контейнеры с деньгами.