Москва, 14 сентября, 2016, 08:28 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин ответил на публикацию в газете"Ведомости» об убыточности проекта дальнемагистральных самолетов Ил-96−400М и региональных Ил-114.

@Rogozin

В своем Twitter Рогозин уточнил, какими источниками пользовалось"Издание» — по его мнению, это был источник ОБС (одна бабка сказала).«Это либеральное издание в последнее время пользуется всего одним авторитетным источником — ОБС (одна бабка сказала)», — написал вице-премьер РФ.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источник сообщила, что вложенные в производство самолетов Ил-114 и Ил-96−400 100 млрд рублей вряд ли удастся окупить. По данным источника, планируется выпустить от шести до восьми дальнемагистральных судов и максимум 100 региональных.

Самолет Ил-96−400М издание назвало устаревшим и неэффективным по потреблению топлива. «С такими масштабами выпуска ни одна программа, конечно, не окупится», — цитирует «Ведомости» неназванный источник.