Новосибирск, 14 сентября, 2016, 08:40 — ИА Регнум. Только в пяти районах Новосибирской области, входящих в агломерацию, площадь неиспользованных земель оценивается цифрой более 220 тыс. га, а в масштабах всей области — 860 тыс. га. Об этом свидетельствуют данные отчета мониторинговой группы, который заслушал аграрный комитет законодательного собрания, сообщили ИА REGNUM в областном парламенте.

Анна Алябьева ИА REGNUM Площадь неиспользованных земель в Новосибирской области оценивается цифрой более 800 тыс. га

По словам председателя комитета Олега Подоймы, руководимая им мониторинговая группа в тесном контакте с управлением Россельхознадзора, Росреестром, министерством сельского хозяйства региона выявила основные проблемы вовлечения в оборот земель сельхозназначения. Но окончательно прояснить ситуацию должна полная инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения в районах области.

Заместитель министра сельского хозяйства Евгений Лещенко заявил, что сейчас идет подготовка специалистов, в том числе муниципальных образований, которые будут работать в создаваемой автоматизированной системе использования земель. В ближайшее время завершатся торги на проведение инвентаризации земель в еще десяти районах области. Полная картина использования земель, по словам замминистра, будет в регионе в 2017 году.

Однако, такая долгая перспектива областных депутатов не устроила. «Почему ждем 2017 года, когда все будет структурировано, по полочкам расписано? А до этого времени никакого движения нет», — возмутился Олег Подойма. В свою очередь вице-спикер регионального парламента Андрей Панферов, заявил, что на привлечение к этой работе муниципальные образования в местных бюджетах денег нет. А тем временем количество брошенной земли не сокращается, а увеличивается.

Депутат Александр Манцуров предложил адресный путь решения проблемы: «Сколько бы бюджетных средств на инвентаризацию мы ни потратили, некоторые земельные участки так и не будут востребованы, даже на территории агломерации. Надо запускать все механизмы изъятия земли, когда есть инвестор», — убежден депутат. В итоге, решено было начать в Ордынском районе пилотный проект вовлечения в оборот неиспользованных земель сельскохозяйственного назначения. Депутат Юрий Бугаков, который также является руководителем ЗАО «Племзавод «Ирмень», год назад уже поднимал тему использования земель сельхозназначения на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Поэтому пилотный проект и решили начать реализовывать сначала по землям, граничащим с ЗАО «Ирмень», потом — дальше. Депутаты считают, если найдется хотя бы 10% людей, у которых есть ресурсы поднять неиспользуемые земли — уже хорошо.

Спрос на земли сельхозназначения должен возрасти, считают некоторые депутаты. А пока же, по оценке той же мониторинговой группы, работа по вовлечению неиспользуемых земель в оборот недостаточна как со стороны правительства, так и муниципальных образований. «Мы говорим, что есть проблема с наполнением бюджета муниципальных образований, в то же время на их территории есть земли, с которых не собираются налоги. При этом на владельцев земель сельхозназначения, которые ненадлежащим образом используются или вообще не используются, Россельхознадзор имеет право наложить штраф до 200 тысяч рублей. И все эти деньги должны идти в муниципальное образование. Муниципальные образования должны, в том числе мониторить ситуацию и формировать нормальный инвестиционный климат, предлагая потенциальным инвесторам те земельные участки, которые на сегодняшний момент не используются», — отметил Олег Подойма, подчеркнув, что работу по мониторингу неиспользуемых земель нельзя растягивать.