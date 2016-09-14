Москва, 14 сентября, 2016, 07:28 — ИА Регнум. Запрет на проведение выборов — самое чудовищное, что только можно придумать: до этого не додумался ни Гитлер, ни Муссолини. В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что сегодня руководство Украины сходит с ума, и предсказал для страны революцию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Декоммунизация

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«Такого примера в истории не было: запрещают проезд людей, товары, какие-то мероприятия, фестивали, писателей, книги. Не проводить выборы — до этого никто не додумался: ни Гитлер, ни Муссолини, никакие диктаторы, никакие дикие страны», — уверен депутат Госдумы РФ.

«Для чего делается? Лишний раз ударить по России, — добавил либерал-демократ. — Конечно, мы выборы проводим на территории консульств и посольств, но помешать подходу наших избирателей через хулиганские действия… Конечно, у них такая возможность есть, но пусть весь мир увидит, что руководство Украины сходит с ума. Дальше некуда идти».

По мнению Владимира Жириновского, соответствующий запрет на результаты выборов никак не повлияет, однако сама по себе постановка вопроса является отвратительной. Украинские власти попросту провоцируют обострение, так как у Порошенко остался один расклад: или обострение отношений с Россией, или уезжать на Запад.

«Пока уезжать не хочется, он будет устраивать пакости и провокации против нашей страны, — обозначил политик. — Если нас смотрят четыре президента Украины — Кравчук, Кучма, Ющенко и Янукович — то им самим уже стыдно, до чего они довели Украину. Они сейчас плачут, что они сделали со страной. Теперь что сегодня происходит: чем больше зверствует режим, тем быстрее он падёт. Сейчас всё сельское население перемещается в ваши города, это будущая революция, вы ничего не сможете сделать. Остановите вовремя вашу власть. Остановите ненависть: не с Россией, а с жителями городов».

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября власти РФ получили от Киева ноту о невозможности организации на территории Украины выборов в Госдуму для граждан страны. Несколькими днями ранее МИД Украины озвучил, что страна готова разрешить проведение выборов РФ на территории диппредставительств РФ, однако Москва должна выполнить два условия: не проводить выборы в Крыму, Севастополе и вычеркнуть из федеральных списков кандидатов от этих регионов.