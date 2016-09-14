Пекин, 14 сентября, 2016, 06:40 — ИА Регнум. Китайская компания Amperex Technology Limited (ATL) станет новым поставщиком аккумуляторов для мобильных устройств от Samsung. Замена поставщика была вызвана скандалом, в центре которого оказался флагман корейской компании — смартфон Galaxy Note 7.

samsung-galaxy-s6.ru Замена батарейки.

Сразу после того, как руководство Samsung сообщило о массовом отзыве Galaxy Note 7 в большинстве стран, акции южнокорейской компании упали до минимума с начала 2016 г.

Китайская ATL предоставит аккумуляторы для новых моделей, кроме того китайская сторона взяла на себя обязательство заменить пожароопасные аккумуляторы на отозванных смартфонах. Общая численность Galaxy Note 7, подлежащих возврату, оценивается в 4 млн единиц, пишет «Синьхуа».

Пожароопасные аккумуляторы предоставлялись дочерней компанией Samsung — SDI, которая оснастила своей продукцией около 70% всех выпущенных флагманов. С настоящего момента Аmperex Technology Limited станет эксклюзивным постащиком Samsung.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, взрывоопасные аккумуляторы смартфона Galaxy Note 7 стали причиной резкого падения рыночной стоимости акций компании Samsung Electronics. В течение двух торговых дней, 9 и 12 сентября (пятница и понедельник), капитализация южнокорейского производителя электроники сократилась на 11%, потеряв $22 млрд.