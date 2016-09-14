Чжэнчжоу, Китай, 14 сентября, 2016, 05:36 — ИА Регнум. Комиссия здравоохранения и планирования семьи провинции Хэнань сообщила о первом случае заражения вирусом Зика на территории провинции. С осени 2015 г. на территории КНР было зарегистрировано более 20 случаев прибытия граждан, зараженных вирусом Зика.

singtao.ca Ребёнок пораженный вирусом Зика

Как сообщают власти провинции, мужчина был доставлен в больницу после того, как сотрудники аэропорта Чжэнчжоу обратили внимание на наличие симптомов лихорадки. До возвращения в КНР мужчина, чье имя не раскрывается по его просьбе, работал несколько месяцев в Гватемале, пишет «Чжунго синьвэнь».

В настоящее время пациент находится под постоянным наблюдением врачей. Медики оценивают его состояние как стабильное. Сотрудники карантинной службы проверили анализы крови остальных пассажиров рейса, результаты не подтвердили наличие вируса в их крови.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 2 сентября посольство КНР в Сингапуре подтвердило информацию о заражении китайских граждан вирусом Зика. По имеющимся у дипломатов данным, вирус был обнаружен в крови 23 граждан КНР.