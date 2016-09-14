Якутск, 14 сентября, 2016, 06:32 — ИА Регнум. Животное напало на геолога на территории особо охраняемой природной зоны «Очума» в Сунтарском районе республики. Мужчина погиб, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в единой дежурной диспетчерской службе муниципалитета.

buildingmenofgod.com Медведь напал на человека

О нападении на члена их группы в ЕДДС сообщили геологи АК «АЛРОСА». Они слышали крики мужчины и видели силуэт медведя, а затем не смогли найти коллегу. Когда тело мужчины обнаружили, на нём были телесные повреждения, характерные при нападении дикого зверя. Животное намерены найти и убить инспекторы охотнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM в конце августа медведь растерзал жителя Магаданской области, собиравшего в лесу грибы. Его жене удалось убежать.