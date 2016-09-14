Вашингтон, 14 сентября, 2016, 05:08 — ИА Регнум. Молодой гражданин Великобритании, намеревавшийся застрелить кандидата в претендента США от Республиканской партии Дональда Трампа, на судебном процессе признал свою вину по предъявленным ему обвинениям, передаёт Associated Press.

thebureauinvestigates.com Американский суд

В ходе судебного заседания 20-летний Майкл Сэндфорд признал, что во время предвыборного митинга Дональда Трампа «попытался выхватить пистолет у полицейского, чтобы кого-нибудь застрелить из него». «Я признаю себя виновным, Ваша честь», — сказал он.

Ранее британцу были предъявлены обвинения в незаконном владении огнестрельным оружием, препятствовании исполнению служебных обязанностей должностным лицом, срыве официального мероприятия и ещё по ряду пунктов. За все эти действия в совокупности ему грозит до 30 лет тюрьмы, однако признание вины, как ожидается, может значительно смягчить приговор.

Оглашение вердикта суда назначено на 13 декабря. До этого времени Майкл Сэндфорд будет оставаться под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня в ходе митинга Дональда Трампа в Лас-Вегасе Майкл Сэндфорд подошёл к одному из полицейских, обеспечивавших охрану мероприятия, и попытался выхватить у него оружие. После этого он был немедленно задержан и передан секретной службе США.

Позднее молодой человек признался, что имел намерение застрелить политика и для этой цели специально прибыл в Лас-Вегас из Калифорнии.