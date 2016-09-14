Пекин, 14 сентября, 2016, 04:58 — ИА Регнум. Китайские СМИ сообщают новые подробности одного из самых громких бракоразводных процессов в Китае. Миллиардер Чжоу Яхуэй, возглавляющий корпорацию Beijing Kunlun Tech, достиг договоренности с супругой, требующей дополнительных выплат со стороны мужа. Ли Цюн согласилась развестись с мужем за 7,5 млрд юаней ($1,1 млрд).

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Стороны договорились о передаче Ли Цюн 29 800 акций корпорации Beijing Kunlun Tech, которая специализируется на производстве компьютерных игр. Рыночная стоимость пакета акций супруги китайского миллиардера составит $1,1 млрд, пишет «Сина синьвэнь».

Будущая экс-супруга Чжоу Яхуэя станет одним из основных акционеров Beijing Kunlun Tech. Ей будет принадлежать 34,5% акций корпорации. Однако, как сообщает защита Чжоу Яхуэя, бизнесмен сохранит за собой контроль над Beijing Kunlun Tech.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте корпорации, отмечается, что бракоразводный процесс создателя и главы Beijing Kunlun Tech не скажется на работе над основными проектами корпорации.