Вашингтон, 14 сентября, 2016, 04:48 — ИА Регнум. Жертвами авиаударов коалиции во главе с США по позициям террористов в Сирии в течение недели могли стать мирные жители. Об этом говорится в пресс-релизе Центрального командования Вооружённых сил США (CENTCOM), распространённом 13 сентября.

muycomputer.com Штаб-квартира Министерства обороны США,

«В общей сложности три удара в течение последних шесть дней по объектам ИГИЛ (террористическая группировка, запрещённая в России — ИА REGNUM ) могли привести к жертвам среди гражданского населения», — говорится в опубликованном документе.

Точное количество возможных жертв не называется, но в CENTCOM уточняют, что речь идёт об атаках вблизи города Дейр-эз-Зор (7 сентября), в районе Ракки (10 сентября) и близ Аш-Шаддада (12 сентября).

Как сообщается, во время атаки в Ракке мирные жители могли оказаться близко к району нанесения удара, в двух других эпизодах гражданские автомобили въехали в зону поражения после того, как бомбы уже были сброшены самолётами.