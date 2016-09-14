Якутск, 14 сентября, 2016, 04:55 — ИА Регнум. Отношения главы Якутии Егора Борисова с федеральным центром вполне хорошие, правда, достигаются во многом за счет соглашательской политики и фактического отказа Якутии претендовать на особые отношения в части доступа к недрам. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог Виталий Обедин, комментируя высокую вероятность отставки главы республики, по оценке Центра развития региональной политики.

kudatotam.ru Верхоянский район Якутии

«Оснований для отставки Борисова в рамках действующих правил внутренней российской политики нет, — подчеркнул эксперт. — Нет потери управляемости регионом, нет крупного спорного объекта (денежного потока), из-за которого могла бы начаться «война», нет политического конкурента, имеющего выход на администрацию президента и правительства (есть желающие произвести такое впечатление), нет конфликта с кураторами из Москвы. Всё, что есть — серия неудач и глупых ходов в рамках избирательной кампании Андрея Борисова, проекта якутского дома правительства, который должен был заменить кандидата от «Единой России» по одномандатному округу. Это слишком незначительный момент, чтобы быть поводом для отставки».

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Виталий Обедин также полагает, что в управлении регионом нет крупных просчётов и фатальных ошибок. «Нет, правда, и серьезных успехов и прорывов, но индикативные показатели выполняются, а большего от региональных губернаторов и не требуют», — отметил политолог.

По его мнению, Егор Борисов сохранит своё место, в том числе благодаря тому, что якутское правительство гарантирует свою лояльность и бесконфликтность всем крупным компаниям, которые приходят на территорию республики работать, — «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Роснефть» и так далее, за счет чего обеспечивает себе поддержку менеджмента этих компаний.

«Этот менеджмент не заинтересован в смене руководства, обеспечивающего максимальный режим благоприятствования. И это — основный источник стабильности положения Егора Борисова на федеральном уровне», — также пояснил эксперт.

Он не согласен с доводами «Кремлевского рейтинга», который называет причинами возможной скорой отставки Егора Борисова его состояние здоровья и возраст, низкий рейтинг «Единой России», а также проблемы с передачей федцентру доли АЛРОСА.

«Таких проблем нет, — считает Виталий Обедин. — Якутия России не должна ни процента доли, ни ковшика имущества. Все проблемы — и с долями, и с имуществом были полностью урегулированы еще в 2007 году в результате заключения мирового соглашения между правительством РФ и Росимуществом».

Политолог отмечает наличие споров по поводу грядущей приватизации АЛРОСА, но обращает внимание на то, что соглашение по ним уже достигнуто: «Якутия выступает за сохранение контрольного пакета в собственности государства. Это 25% + 1 акция у Якутии и плюс соразмерный процент у Российской Федерации. Федеральные власти намеревались полностью реализовать свой пакет, оставив «золотую акцию», но затем приняли точку зрения Якутии. Сегодня она доминирующая. Конфликтов, споров, вопросов нет».

Что касается состояния здоровья и возраста, то эксперт подчёркивает: Егор Борисов на два года младше президента РФ Владимира Путина и совершенно не создаёт впечатления, что он может уйти по медицинским показателям. «На этой теме спекулируют последние лет 5−6. Озвучивались и вбрасывались диагнозы (запущенный сахарный диабет и так далее). Тем не менее образ жизни и стиль управления Борисова не свидетельствуют о том, что это человек, который не способен перемещаться без постоянной медицинской помощи. Более 100 полетов в год, постоянные перемещения по Якутии на всех видах транспорта, постоянные вылеты в Москву, встречи, визиты, поездки», — перечислил Виталий Обедин.

По поводу низкого рейтинга «Единой России» он напоминает, что эта тема всплывает каждые выборы, но еще ни разу не была предметом отставки губернатора: «Функции законодательного сервиса, которые исполняет «ЕР», и реальное управление на местах — вещи не идентичные, поэтому связывать их напрямую не стоит».

«Я давно перестал обращать внимание на всевозможные рейтинги, топы и списки, которые готовят «эксперты», ориентируясь на беглый мониторинг интернета, — пояснил также политолог. — Большая часть этих рейтингов не имеет никакой связи с реальностью. Политологи обсуждают фантазии «полиолухов». В конце 2013 года была анекдотичная ситуация, когда в СМИ вбросили «липовую» информацию о встрече Егора Борисова с Владимиром Володиным, на которой якобы обсуждался вопрос участия в досрочных губернаторских выборах. Выборы действительно состоялись, но никакой встречи не было, что подтвердил и сам Борисов. Однако это не помешало включить его в рейтинг как «сильного лоббиста» в связи с тем, что «Борисову удалось договориться с Володиным».

Напомним, Центр развития региональной политики составил топ-10 глав регионов, которых ждёт увольнение по итогам сентябрьских выборов. В качестве факторов риска, которые могут стать причиной отставки попавшего в этот список главы Якутии Егора Борисова, назывались его состояние здоровья и возраст, низкий рейтинг «Единой России», а также проблемы с передачей федцентру доли АЛРОСА.

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