Вашингтон, 14 сентября, 2016, 04:19 — ИА Регнум. Американская гимнастка Симона Байлз, уличённая в использовании допинга в результате хакерской атаки на базы данных WADA, объяснила употребление запрещённых препаратов диагнозом синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

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«У меня СДВГ и я принимаю медицинские препараты с детства. Пожалуйста, знайте, я верю в чистый спорт, всегда следовала правилам и буду продолжать и дальше, поскольку честная игра необходима для спорта и очень важна для меня», — написала четырёхкратная чемпионка Олимпиады в Рио-де-Жанейро в своём микроблоге в Twitter.

Симона Байлз добавила, что не стыдится своего заболевания и не боится того, что люди будут знать о её диагнозе.

Как передавало ИА REGNUM, 13 сентября хакерская группа Fancy Bear опубликовала информацию, полученную в результате взлома баз данных Всемирного антидопингового агентства (WADA). В этих документах, признанных подлинными, указывается, что WADA разрешало приём запрещённых веществ американским теннисисткам Серене и Винус Уильямс, гимнастке Симоне Байлз и баскетболистке Елене Делле Донн.

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