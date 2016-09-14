Петропавловск-Камчатский, 14 сентября, 2016, 04:12 — ИА Регнум.



businesstech.co.za Заправка

Управление ФАС Камчатки направило в центральный аппарат ведомства обращение с просьбой рассмотреть возможность формирования законодательной инициативы, которая касалась бы государственного регулирования цен на нефтепродукты, в частности, на бензин. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, местным журналистам рассказала руководитель регионального управления антимонопольной службы Ирина Светлова.

«Принято решение обратиться в центральный аппарат ФАС. Мы лелеем надежду о формировании законодательной инициативы, которая позволила бы подойти к вопросу возобновления государственного регулирования ценообразования на нефтепродукты — обратить внимание на то, что некоторые регионы очень зависимы от единственного поставщика», — сказала Светлова.

Обращение в ФАС России было направлено после завершения проверки в отношении поставщиков на Камчатке, которых подозревали в монопольно высокой цене на бензин. Дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства было возбуждено еще осенью прошлого года.

Тогда выяснилось, что местный основной поставщик и продавец бензина — «Камчатнефтепродукт», поэтапно повышал розничные цены. При каждом очередном повышении свои действия в этой фирме обосновывали тем, что выросла стоимость топлива у поставщика нефтепродуктов — АО «Независимая нефтегазовая компания» (АО «ННК») (г. Москва). Специалисты ФАС действительно нашли подтверждение этой информации, но позже выяснилось, что обе компании входят в одну группу, «которая занимает доминирующее положение на рынке розничной реализации нефтепродуктов в географических границах Камчатского края, имеет возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения Товара на данном товарном рынке».

«Проведено несколько заседаний. Было непросто, непросто даже в том отношении, что обе компании зарегистрированы в Москве. Группа компаний большая. Они не намерены были представлять информацию о своей хозяйственной деятельности, которая нами запрашивалась и старались представлять её в крайний срок, чтобы не было возможностей у наших специалистов её досконально изучить», — рассказывает Ирина Светлова.

Читайте также: УФАС выяснило причину высоких цен на бензин на КамчаткеОна отмечает, что если первоначально говорилось, что некоторые затраты компаний завышены, то сейчас с уверенностью это установить невозможно. «Нужно выезжать в Москву и, например, выявлять, действительно ли стоимость аренды помещения такова… Мы также задавали вопросы, почему увеличилась численность сотрудников, почему выросла средняя зарплата. Ответа не получили, но и признаков нарушения антимонопольного закона здесь нет. Поэтому материалы в данной части переданы для проверки в налоговую службу», — сказала руководитель УФАС, отметив, что достаточных для суда доказательств вины компаний в монопольно высокой цене во время проверки собрать не удалось.

Однако выяснилось, что основная часть затрат топливных компаний — это налоги. Они платят 65%. «Сейчас государственная политика не намечена на регулирование цены. Мы надеемся, что это изменится, поэтому и обратились в центральный аппарат ФАС», — добавила Ирина Светлова.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость бензина на Камчатке сейчас одна из самых высоких в стране. В частности, Аи-92 на АЗАС стоит 43 рубля, Аи-95 — 39 рублей 60 копеек. В последний раз цены повышались в ноябре прошлого года.