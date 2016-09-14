Петропавловск-Камчатский, 14 сентября, 2016, 03:42 — ИА Регнум. В 2,5 млн рублей оценил свои услуги на Камчатке начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому. За эти деньги он гарантировал бухгалтеру одной из компаний «время на сокрытие имущества и отъезд с полуострова», сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Камчатскому краю Елена Матафонова.

ksonline.ru Взятка

Разработку по материалам проверки вели сотрудники ФСБ и отдела собственной безопасности МВД края. Но высокопоставленный полицейский денег так и не увидел, так как посредник — его знакомый, получивший взятку, был задержан раньше. Поэтому в отношении главного борца с коррупцией при МВД Петропавловска дело возбудили по факту покушения на взятку в особо крупном размере.

Собеседник ИА REGNUM уточнила, что подозреваемый полицейский проводил в отношении бухгалтера компании проверку по факту мошенничества в особо крупном размере. Он предложил женщине передать 2,5 млн рублей. В обмен обещал оттянуть возбуждение дела и дать ей возможность скрыть имущество и покинуть Камчатку. Она согласилась. При передаче денег посреднику, последний и был задержан. Расследование дела продолжается.

В МВД Камчатки корреспонденту ИА REGNUM рассказали, что в начале сентября в городское отделение полиции поступило заявление от генерального директора общества с ограниченной ответственностью. Со счетов предприятия были похищены более 20 млн рублей. «Проверку по данному заявлению проводили сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому. В рамках предварительной проверки на причастность к совершению преступления отрабатывалась сотрудница ООО, 33-летняя жительница краевой столицы. Получив информацию, подтверждающую ее причастность к хищению денежных средств, майор полиции предложил женщине закрыть уголовное дело за денежное вознаграждение в сумме два с половиной миллиона рублей», — рассказали в МВД, отметив, что если вина сотрудника будет доказана, его уволят и непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке за помощь организаторам азартных игр были осуждены трое полицейских, среди которых и бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД края 39-летний Евгений Рогожин. Стражи порядка предупреждали организаторов незаконного бизнеса о проверках. В результате злоумышленникам удалось за несколько лет заработать на незаконном бизнесе около 300 млн рублей.

В ходе следствия следователями СУ СК России по Камчатскому краю было изъято более 550 игровых автоматов. По результатам судебной бухгалтерской экспертизы установлен преступный доход в размере около 300 млн рублей. Рогожину суд назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.