Москва, 14 сентября, 2016, 02:37 — ИА Регнум. Позиции правительственных войск и населённые пункты в Сирии в течение суток 13 сентября более двадцати раз подверглись обстрелам со стороны террористических групп. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

mil.ru Информационный бюллетень российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики

«Группировки террористических организаций «Джабхат ан-Нусра» и ИГИЛ (запрещены в России) продолжают препятствовать окончательному установлению режима прекращения боевых действий. В течение суток с их стороны зафиксирован 21 случай обстрела позиций правительственных войск и мирных жителей в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Идлиб и Деръа. Из самодельных реактивных установок был обстрелян район расположения резиденции губернатора провинции Алеппо», — говорится в документе.

Со стороны отрядов так называемой вооружённой оппозиции зафиксировано два нарушения возобновившегося режима прекращения боевых действий — в провинции Латакия боевиками были обстреляны позиции подразделений Вооружённых сил Сирии в районах высот Абу-Али и Кузуль-Даг.

Сообщается, что в течение суток подписаны соглашения о примирении с представителями ещё четырёх населённых пунктов в провинции Латакия. Количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 612.

Ведутся переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Дамаск, Хомс, Алеппо и Эль-Кунейтра. О своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения огня на сегодняшний день заявили 69 вооружённых группировок.

При участии российской стороны продолжено оказание гуманитарной помощи населению Сирии. В частности, малообеспеченным семьям населённого пункта Джинарджик провинции Латакия доставлены сахар, мука, рис, мясные и рыбные консервы, соль и чай, общей массой более двух тонн.

«Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости», — соообщают в Минобороны.