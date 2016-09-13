Киев, 14 сентября, 2016, 02:11 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко в ближайшее время будет допрошен следователями по делу о событиях на Майдане в Киеве в январе-феврале 2014 года. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире украинского «24 канала».

Иван Шилов ИА REGNUM Майдан

«Он (допрос — ред.) был перенесён. Думаю, что будет в ближайшее время», — сказал Луценко. Точной даты вызова Порошенко к следователям и причин переноса допроса генпрокурор не сообщил.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа стало известно, что Генпрокуратура Украины вызвала на допрос президента Петра Порошенко, спикера Верховной рады Андрея Парубия, секретаря СНБО Александра Турчинова, мэра Киева Виталия Кличко, экс-премьера Арсения Яценюка и ряд других высокопоставленных лиц в качестве свидетелей по делу о событиях на Евромайдане.

В администрации президента Украины сообщали, что Пётр Порошенко прибудет к следователям Генпрокуратуры для дачи показаний в назначенную дату.

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