Киев, 14 сентября, 2016, 01:49 — ИА Регнум. Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в эфире украинского «24 канала».

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По его словам, дело было открыто после обращения руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

«Я в день получаю письма от нескольких десятков человек, в том числе и от господина Шабунина, по письму которого точно так же возбудил уголовное дело, вы не поверите на кого, на министра внутренних дел Авакова. Потому что все одинаковые», — заявил Луценко.

Подробностей дела генеральный прокурор раскрывать не стал и также не сообщил, по какой статье открыто уголовное производство в отношении Арсена Авакова.