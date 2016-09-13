Красногорск, 14 сентября, 2016, 01:35 — ИА Регнум. Коммунальные службы Подмосковья не успевают завершить подготовку к отопительному сезону в соответствии с ранее заявленным графиком. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин, передаёт телеканал «360».

bloknot-volzhsky.ru Отопительный сезон.

По его словам, подготовка к отопительному сезону задерживается из-за претензий местных жителей, которые, согласно действующей в регионе новой системе, теперь должны сами подписывать паспорта готовности многоквартирных домов.

«Почему не подписывают? Потому что люди стали реальным инструментом, который проверяет, насколько хорошо управляющие компании готовы к отопительному сезону… — отметил Хромушин. — Сегодня председатель дома, если он видит неизолированные трубы, он говорит, я этого не подпишу».

В целом степень готовности области к осенне-зимнему периоду министр оценил в 90%. Лучше других, по его словам, справляются коммунальщики в Реутове, Химках, Коломенском и Клинском районах. Сильнее всего отстают от графика Рошаль и Лотошино.

Как передавало ИА REGNUM, в середине августа пресс-служба зампредседателя правительства Московской области Дмитрия Пестова сообщала, что подготовка региона к отопительному периоду 2016−2017 годов ведётся с опережением графика. При этом было заявлено, что завершение всех подготовительных работ ожидается не позднее 15 сентября.