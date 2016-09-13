Москва, 14 сентября, 2016, 01:10 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила заинтересованность в диагнозе американских теннисисток Серены и Винус Уильямс, уличённых в применении допинга с разрешения Всемирного антидопингового агентства (WADA).

mythagora.com Что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Рисунок на амфоре

«Хотелось бы диагноз узнать. Может, окажется, что Тарпищев зря извинялся?», — написала Мария Захарова на своей странице в Facebook.

13 сентября хакерская группа Fancy Bear опубликовала информацию, полученную в результате взлома баз данных WADA. В этих документах, признанных подлинными, указывается, что WADA разрешало приём запрещённых веществ американским спортсменкам сёстрам Уильямс, а также гимнастке Байлз и баскетболистке Елене Делле Донн.

В Международной федерации тенниса (ITF) заявили, что сёстры Уильямс имели терапевтическое разрешение на употребление запрещённых веществ.

В частности, Серене Уильямс в разные периоды 2010, 2011, 2013, 2014 и 2015 годов WADA разрешало принимать преднизолон, метилпреднизолон, гидроморфон, преднизон и оксикодон, а её сестре Винус в 2010, 2011 и 2012 годах — формотерол, преднизон, преднизолон и триамцинолон. В обоих случаях разрешение давал глава антидопинговой службы ITF доктор Стюарт Миллер.

При этом диагнозы, на основании которых теннисисткам разрешили в терапевтических целях принимать препараты, остаются конфиденциальными.

Напомним, в октябре 2014 года капитан сборной России по теннису Шамиль Тарпищев в эфире российского телевидения в шутку назвал сестёр Уильямс «братьями» из-за их физических данных. После этого Женская теннисная ассоциация (WTA) оштрафовала Тарпищева на 25 тысяч долларов и отстранила его на один год от работы в своих структурах. Тарпищев позднее принёс извинения за свои слова.

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