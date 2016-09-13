Мюнхен, Германия, 14 сентября, 2016, 00:25 — ИА Регнум. Российский футбольный клуб «Ростов» потерпел поражение от мюнхенской «Баварии» в своём первом в истории матче на групповом этапе Лиги чемпионов. Матч группы D, проходивший 13 сентября на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, завершился со счётом 0:5 в пользу немецкого клуба.

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Голы в составе «Баварии» забили Роберт Левандовски (на 28-й минуте), Томас Мюллер (47-я минута), Джошуа Киммих (53-я и 60-я минуты) и Хуан Бернат (90-я минута).

В другом матче группы D «Атлетико» (Мадрид) на выезде обыграл ПСВ (Эйндховен) со счётом 1:0.

Во втором туре группового этапа «Ростов» 28 сентября встретится с ПСВ, а «Бавария» сыграет против «Атлетико».