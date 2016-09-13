София, 14 сентября, 2016, 00:06 — ИА Регнум. В болгарском городе Стара-Загора 13 сентября прошла церемония отправки 32-го контингента болгарских военнослужащих в Афганистан для участия в миссии НАТО «Решительная поддержка», передаёт «Болгарское национальное радио».

Солдаты НАТО в Афганистане

Сообщается, что в Афганистан направляются ещё 110 военнослужащих Вооружённых сил Болгарии, в том числе девять женщин. В составе контингента — механизированный взвод, штабные офицеры, команда консультантов по подготовке афганских сил безопасности, группа охраны и группы специальных и специализированных служб.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в сентябре премьер-министр Болгарии Бойко Борисов выразил возмущение в связи с тем, что в страну прибывает всё больше беженцев из Афганистана. По данным МВД Болгарии, выходцы из Афганистана составляют половину всего миграционного потока в республику в текущем году. С начала 2016 года около 4,5 тысячи афганцев запросили защиту на болгарской территории.

«Мы тратим по 80 млн левов в год, чтобы содержать контингент в Афганистане. А там сегодня мирно и спокойно. Теперь пусть будут так добры исполнять и свои обязательства», — заявил Бойко Борисов.

Напомним, 5 сентября стало известно, что болгарский военный контингент в Афганистане может остаться в стране ещё на ближайшие пять лет. Об этом узнали СМИ из документов Министерства обороны, объявившего заказ на аренду спутника и спутникового оборудования в целях обеспечения постоянной связи между болгарскими частями в Афганистане и штаб-квартирой Вооружённых сил в Софии.

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