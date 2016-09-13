София, 14 сентября, 2016, 00:01 — ИА Регнум. Правительство Болгарии дало разрешение научно-исследовательскому кораблю Oceanic Endeavour находиться в исключительной экономической зоне и территориальных водах страны в Чёрном море. Судно будет осуществлять 3D тектонические исследования с целью поиска нефти и природного газа, передаёт «Болгарское национальное радио».

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Исследования будут проводиться в соответствии с технологией и в объеме, предусмотренными Договором о поиске и разведке нефти и природного газа, который был заключён в этом году между Министерством энергетики Болгарии и компанией Shell Exploration and Production.

Поиски будут проводиться в акватории площадью 6893 квадратных километров в южной части болгарских территориальных вод Болгарии в период с 20 сентября 2016 года до завершения исследований, но не позднее 19 февраля 2017 года.

Сообщается, что в состав исследовательской группы войдут также специалисты, изучающие морских млекопитающих.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале этого года Болгария заключила договор с британско-нидерландской нефтегазовой компанией Shell на разведку нефти и газа в блоке «Силистар» на болгарском шельфе Чёрного моря. Договор был заключён сроком на пять лет с возможностью продления два раза на двухлетний период. В разведку болгарского месторождения Shell намерена вложить 18,6 млн евро.

Как заявляла министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова, в Софии «в значительной степени рассчитывают» на газ из блока «Силистар», ожидая, что данное месторождение сможет стать одним из источников топлива для газораспределительного центра «Балкан», который Болгария хочет построить на своей территории.

Ранее местная добыча энергоресурсов была объявлена одним из приоритетов правительства Болгарии. Власти страны рассчитывают, что разработка месторождений нефти и газа на черноморском шельфе в перспективе позволит значительно покрыть потребление энергоресурсов в стране и снизить конечные цены на газ на 35% по сравнению с нынешними.

Следует отметить, что запасы газа на болгарском шельфе Чёрного моря на сегодняшний день слабо изучены. Аналитики отмечают, что каких-либо существенных объёмов добычи не следует ожидать как минимум в ближайшее десятилетие.