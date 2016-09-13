Москва, 13 сентября, 2016, 23:57 — ИА Регнум. Заместитель начальника управления внутренней политики администрации президента Российской Федерации Радий Хабиров собирается уйти в отставку сразу после выборов в Государственную думу. Об этом сегодня, 13 сентября, передает «Эхо Москвы» со ссылкой на источник.

revinform.blogspot.ru Радий Хабиров — заместитель начальника управления внутренней политики администрации президента Российской Федерации

Сообщается, что Хабиров уже подал заявление об отставке и оно уже было одобрено первым заместителем главы администрации президента Вячеславом Володиным.

Стоит отметить, что Хабиров работает в администрации довольно давно — с 2009 года. На данный момент он единственный из всех заместителей главы управления внутренней политики Татьяны Вороновой, кто пришел в Кремль до Вячеслава Володина.

По данным либеральных СМИ Хабиров курировал Госдуму. Чем чиновник будет заниматься после отставки доподлинно не известно. По данным СМИ он может перейти в структуру исполнительной власти.