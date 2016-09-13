Казань, 13 сентября, 2016, 23:52 — ИА Регнум. ЦИК Татарии на выборах в Госдуму ожидает явку не менее 70%. Об этом заявил глава Центризбиркома республики Экзам Губайдуллин. «Судя по той работе, которая сегодня проводится ЦИК республики, органами власти и муниципальными образованиями Татарстана по информированию населения, это дает нам возможность обеспечить хорошую явку. Я надеюсь, будет не менее 70%», — цитирует ТАСС Губайдуллина.

tatarstan.ru Скриншот сайта tatarstan.ru

Сегодня же мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что выборы должны стать всенародным голосованием в поддержку республики, уверен Мэр Казани. «Это экзамен для всех нас на политическую зрелось, на единство рядов, — отметил он на совещании в исполкоме города. — Мы должны быть лидерами не только среди городов Республики Татарстан, но и среди субъектов Российской Федерации по качеству организации выборов, и по явке избирателей».

Как сообщается на сайте мэрии, Метшин отметил, что участие в голосовании 18 сентября — это поддержка курса, которым развивается республика, поддержка президента РТ, который очень много делает для того, чтобы в Татарстане жилось лучше, чем где-либо. «Сейчас везде Татарстан звучит в качестве примера, — подчеркнул мэр. — Это большая, кропотливая работа. И нам нужно такое представительство в Государственной думе, чтобы голос Татарстана в законодательстве Российской Федерации звучал твердо и уверенно. Для этого нам нужны наши депутаты, которые всегда активны».

Напомним, сегодня в Госдуме РФ республику представляют 15 депутатов. В российский парламент VII созыва баллотируются 43 кандидата, в том числе один самовыдвиженец.

На территории республики работают 65 территориальных и 2812 участковых избирательных комиссий. В 36 из 43 муниципальных районов планируется оснастить избирательные участки комплексами для электронного голосования, в Казани 415 избирательных участков будут оснащены видеокамерами — по две на каждый участок.

ЦИК республики получил 85 тыс. открепительных удостоверений, из них 10,4 тыс. уже розданы избирателям. На выборах президента Татарстана в 2015 году было израсходовано более 33 тыс. открепительных удостоверений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборах в Госдуму в 2011 году «Единая Россия» в Татарии набрала 77,83%, КПРФ — 10,59%, «Справедливая Россия» — 5,29%, ЛДПР — 3,48%, «Яблоко» — 1%, «Патриоты России» — 0,43%, «Правое дело» — 0,37%. Явка составила 79,5%.

Отметим также, что на выборах президента РТ в 2015 году явка составила 84,2%, Рустам Минниханов набрал 94,4% голосов.

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