Грозный, 13 сентября, 2016, 23:51 — ИА Регнум. Бывший командир группы «Альфа» и советник Рамзана Кадырова по силовому блоку полковник в отставке Юрий Торшин погиб в ДТП, не справившись с управлением мотоциклом на повороте дороги, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Чечни.

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В ДТП, ставшем смертельным для бывшего командира подразделения «Альфа» полковника Юрия Торшина, получили травмы командир СОБРа «Терек» полковник Абузайд Висмурадов и боец смешанных единоборств Магомед Бибулатов. Все они участвовали в мотопробеге по Наурскому району республики.

Торшин, находившийся за рулем двухколесного мотоцикла Harley Davidson, опрокинулся, не справившись с рулевым управлением. Трехколесный мотоцикл с Висмурадовым и Бибулатовым ехал следом за ним, не успел повернуть и тоже перевернулся. По словам источника, экс-командир «Альфы» погиб на месте, остальные пострадавшие были госпитализированы. В данный момент проводится доследственная проверка по факту ДТП.

Напомним, о гибели бывшего командира группы «Альфа» полковника в отставке Юрия Торшина 12 сентября сообщил официальный сайт ветеранов подразделений антитеррора.

В группе «Альфа» Торшин начал служить в 1982 году. Участвовал в боевых действиях в Афганистане, на Северном Кавказе, участвовал в операции по освобождению заложников в театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года и в Беслане в 2004 году. За время своей службы Дмитрий Торшин был награжден пятью боевыми орденами. С 2010 года Дмитрий Торшин ушел в отставку. В 2015 году занял должность советника главы Чечни по силовому блоку.